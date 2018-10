ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für BASF auf 90 Euro - 'Market-Perform'

BASF 76,69 EUR -0,27% Charts

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 87 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er begrüße die Vereinbarung des Chemiekonzerns mit dem Dea-Eigentümer LetterOne zur Fusion der BASF-Öltochter Wintershall mit der früheren RWE-Sparte, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sollte der Konglomeratsabschlag der Aktie langsam schwinden./gl/jha/

Datum der Analyse: 03.10.2018