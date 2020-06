ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Bayer auf 90 Euro - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel Bayer 69,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem Vergleich für einen großen Teil der Glyphosat-Fälle könne man sich nun wieder auf die fundamentale Lage konzentrieren, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst bei Berücksichtigung der Belastungen durch den Vergleich erscheine die Aktie günstig./mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 10:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

