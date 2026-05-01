DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,10 +3,0%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.188 +1,8%Euro1,1734 -0,1%Öl107,2 -1,8%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten - Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will wohl eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Deutsche Bank, Merck im Fokus
Top News
Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026 Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Outperform'

04.05.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,39 EUR 1,06 EUR 5,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
08:01Delivery Hero OutperformBernstein Research
02.05.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Delivery Hero OutperformBernstein Research
02.05.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
27.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen