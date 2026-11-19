NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon (EON SE) mit Blick auf Investitionen in Schweden von 20,20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach 25 Jahren stagnierender oder gar sinkender Stromnachfrage dürfte sich das in der nächsten Dekade ändern, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwoch. Eon werde in dem Land von 2026 bis 2030 etwa vier Milliarden Euro investieren, das Wachstum dürfte von 2025 bis 2030 im Schnitt bei rund sechs Prozent liegen. Nachfrage dürfte es von Datenzentren und aus der sogenannten Grünen Industrie geben./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC

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