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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC

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DatumRatingAnalyst
21:16 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
28.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research