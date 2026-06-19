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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 102 Euro - 'Outperform'

22.06.26 12:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Renaissance des Marktes für Hauptprozessoren (CPU) kristallisiere sich als zweite Triebfeder für die Nachfrage im Leistungshalbleiter-Bereich neben Grafik- und Bildbearbeitungs-Chips (GPU) heraus, schrieb David Dai in seiner jüngsten Einschätzung. Davon sollte insbesondere Infineon profitieren, aber auch der japanische Branchenkollege Renesas. Für beide Unternehmen gewinne das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Bedeutung als bisher von den Investoren wahrgenommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 20:30 / UTC

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