DAX 24.943 +0,7%ESt50 6.251 +0,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,58 +0,7%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.366 +0,4%Euro 1,1383 +0,0%Öl 97,7 -3,0%Gold 4.058 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Intel auf 110 Dollar - 'Market-Perform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
148.65 EUR -0.65 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
323.65 EUR 1.65 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
282.90 EUR 0.55 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
183.66 EUR 1.86 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
170.56 EUR -2.06 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
182.70 EUR 2.70 EUR 1.5 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
114.76 EUR -0.06 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
338.50 EUR 2.60 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182.34 EUR -0.78 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
138.38 EUR 1.64 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
371.60 EUR -1.00 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
38.49 EUR -0.56 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
82.06 EUR 0.12 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,711.65 USD -506.93 USD -0.97 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Goldman Sachs BDC Aktie News

Werbung

F5 Networks Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für F5 Networks nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.08.19 F5 Networks Overweight Barclays Capital
12.10.18 F5 Networks Buy Standpoint Research
18.06.18 F5 Networks Hold Standpoint Research
16.05.18 F5 Networks Neutral D.A. Davidson & Co.
05.01.18 F5 Networks Outperform BMO Capital Markets