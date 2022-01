ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Merck KGaA auf 240 Euro - Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA (Merck) von 215 auf 240 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Wimal Kapadia traut dem europäischen Biopharmasektor in einer am Dienstag vorliegenden Studie 2022 eine gute Entwicklung zu; sein Favorit ist dabei Roche. Seinen generellen Optimismus begründete der Experte mit einem attraktiven Wirtschaftsumfeld, weiterhin günstigen Aktienbewertungen sowie nachlassendem Druck durch die Debatte über die US-Medikamentenpreise. Die Aktien der Merck KGaA beurteilt der Analyst grundsätzlich positiv, sieht bei anderen Werten jedoch mehr Potenzial./mis/edh

