ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 409 Euro - 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) vor der Berichtssaison der Luftfahrt- und Rüstungsbranche von 350 auf 409 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei weiterhin stärker als befürchtet, schrieb Adrien Rabier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte erwartet trotz der hohen Ölpreise starke Resultate. Bei MTU dürfte sich der Fokus nun hin zu den langfristigen Trends verschieben./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:00 / UTC
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MTU Aero Engines Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.