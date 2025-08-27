ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 225 Dollar - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für NVIDIA nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
