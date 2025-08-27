DAX24.050 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.481 -0,2%Nas21.661 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 225 Dollar - 'Outperform'

28.08.25 16:34 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für NVIDIA nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:26NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
