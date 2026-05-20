ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 315 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für NVIDIA von 300 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Auch der Ausblick sei wieder einmal deutlich besser als gedacht. Unter der Oberfläche sei das Quartal allerdings ziemlich ruhig gewesen, zumindest für eine Nvidia. Auf die Aktienrückkäufe und eine höhere Dividende hätten einige Anleger nur gewartet./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 05:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 05:09 / UTC

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