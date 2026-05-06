ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1045 Euro - 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL von 1035 auf 1045 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den unerwartet guten Zahlen zum ersten Quartal sei der Profiküchen-Ausrüster auf dem richtigen Weg, die unveränderten Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC
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