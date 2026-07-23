ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform'

27.07.26 11:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Forschungs- und Entwicklungsproduktivität des Pharmakonzerns verbessere, könnte der Kapitalmarkttag Ende September die Stimmung der Anleger verbessern, schrieb Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden könnte das durch den Start eines Brustkrebs-Medikamentes im kommenden Jahr./mis/la

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------