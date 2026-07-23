ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Forschungs- und Entwicklungsproduktivität des Pharmakonzerns verbessere, könnte der Kapitalmarkttag Ende September die Stimmung der Anleger verbessern, schrieb Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden könnte das durch den Start eines Brustkrebs-Medikamentes im kommenden Jahr./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 04:00 / UTC
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Roche Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.