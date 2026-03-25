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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für RWE auf 57 Euro - 'Market-Perform'

26.03.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC

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DatumRatingAnalyst
08:11RWE Market-PerformBernstein Research
25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
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25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026RWE OverweightBarclays Capital
19.03.2026RWE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:11RWE Market-PerformBernstein Research
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
13.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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