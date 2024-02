ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Vestas auf 275 Kronen - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von 260 auf 275 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte ihr Bewertungsmodell für den Windturbinenhersteller an dessen jüngst veröffentlichte Jahreszahlen an und erhöhte dabei ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025. Das Jahr 2024 dürfte für die Vestas-Aktie ein Wendepunkt sein, mit einer starken Auftragsdynamik aus den USA und einer verbesserten Margenentwicklung, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2024 / 21:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 05:59 / UTC

