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ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Ryanair auf 'Outperform' - 'Fantastische Chance'

08.06.26 11:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
24,05 EUR 0,31 EUR 1,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving sieht nach der jüngsten Kurskorrektur eine "fantastische Einstiegschance" bei den Iren, wie er am Montag schrieb. Ryanair biete seit drei Jahrzehnten das verlässlichste Airline-Geschäft in Europa, möglicherweise gar der Welt. Damit die Aktien weiter fielen, müssten aus seiner Sicht die Treibstoffpreise konstant hoch bleiben und zudem die Kapazitäten immens steigen. Dies hält Irving für sehr unwahrscheinlich./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 05:00 / UTC

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