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ANALYSE-FLASH: Bernstein nimmt Eon mit 'Outperform' wieder auf - Ziel 20,20 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon (EON SE) mit "Outperform" und einem Kursziel von 20,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Eon sei ein Hauptnutznießer der deutschen Energiewende und verfüge über strukturell verbesserte Chancen, die den aktuellen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent zum historischen Durchschnitt mehr als rechtfertigten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Anleger, die bereit seien, über die derzeitige regulatorische Unsicherheit in Deutschland hinwegzusehen, biete sich auf dem seit August deutlich ermäßigten Kursniveau ein attraktiver Einstiegspunkt./edh/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 15:30 / UTC

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Datum Rating Analyst
10:56 EON SE Outperform Bernstein Research
28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 EON SE Buy UBS AG
01.09.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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