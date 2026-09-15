ANALYSE-FLASH: Bernstein nimmt National Grid mit 'Outperform' wieder auf
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
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National Grid Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets