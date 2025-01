ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt ABB auf 'Underperform' und Ziel auf 45 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 45 Franken gesenkt. Analyst Nicholas Green rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit einer Stagnation des Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2025. Grund sei fehlender Schwung beim Auftragseingang des Schweizer Industriekonzerns in den Bereich Motion, Process Automation und Robotics. Hinzu komme strategische Ungewissheit bis zum Kapitalmarkttag im November./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 20:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 06:00 / UTC

