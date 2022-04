ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Danone auf 'Market-Perform' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone nur wenige Wochen nach der Hochstufung und der darauf folgenden Kurserholung von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf 56 Euro. Das erste Quartal sei für den Lebensmittelkonzern gut verlaufen, doch eine nachhaltige Wende brauche Zeit. Mit Blick auf eine am Vortag starke Kursentwicklung der Danone-Aktien betonte der Experte, sein Kursziel sei schon erreicht worden. Der Markt glaube, alles laufe, aber schon ein schlechtes Quartal könne dieses Bild wieder trüben./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 05:02 / UTC

