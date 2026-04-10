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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro

14.04.26 09:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Engie (ex GDF Suez)
29,04 EUR -0,16 EUR -0,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie (Engie (ex GDF Suez)) von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC

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Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

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Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

DatumRatingAnalyst
08:26Engie (ex GDF Suez) Market-PerformBernstein Research
02.04.2025Engie (ex GDF Suez) BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2024Engie (ex GDF Suez) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.04.2025Engie (ex GDF Suez) BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2024Engie (ex GDF Suez) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:26Engie (ex GDF Suez) Market-PerformBernstein Research
02.11.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
22.06.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
21.05.2021Engie (ex GDF Suez) NeutralCredit Suisse Group
19.05.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.09.2018Engie SA ReduceHSBC
05.06.2018Engie SA ReduceHSBC
01.03.2016Engie SA ReduceHSBC
03.09.2015Engie SA UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
28.01.2014GDF SUEZ verkaufenHSBC

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