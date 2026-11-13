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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Siemens Healthineers auf 'Market-Perform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43.73 EUR 0.15 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC

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Datum Rating Analyst
15:36 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.11.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG

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