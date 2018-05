ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Air France-KLM auf 6,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM wegen der Eskalation im Streit mit den Gewerkschaften von 8,9 auf 6,1 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Bernstein-Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Underperform". Die Fluggesellschaft habe keinen Plan, wie sie den Konflikt mit den Angestellten lösen kann. Das verschlechtere die Verhandlungsposition. Zudem werde die Lage durch den Rücktritt des Chefs Jean-Marc Janaillac verschärft. Auch die Zahlen des ersten Quartals hätten enttäuscht./zb/jha/

Datum der Analyse: 09.05.2018