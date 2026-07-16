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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'

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Air Liquide S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC

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DatumRatingAnalyst
09:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09.07.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.