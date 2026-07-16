ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Air Liquide
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air Liquide
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Air Liquide Aktie News
Air Liquide Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Air Liquide nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.