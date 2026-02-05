DAX24.945 +0,1%Est505.999 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.935 ±0,0%Euro1,1865 -0,1%Öl67,60 -0,2%Gold5.006 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Roche-Aktie dennoch leichter: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung Roche-Aktie dennoch leichter: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung
Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Airbus auf 234 Euro - 'Outperform'

16.02.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193,70 EUR 1,10 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 240 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas Harned sieht keine großen Risiken mehr, was die anstehenden Jahreszahlen betrifft. 2026 seien die von Analysten angenommenen Auslieferungen für den Flugzeugbauer aber eine Herausforderung, schrieb er am Montag. Er selbst kürzte seine Annahme von ehemals 900 auf 865 Jets, während der Konsens bei 910 liege./rob/tih/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:51Airbus SE OutperformBernstein Research
12.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
06.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
02.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:51Airbus SE OutperformBernstein Research
12.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
06.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
02.02.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen