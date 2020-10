ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für BASF auf 54 Euro - 'Market-Perform'

Aktien in diesem Artikel BASF 47,37 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach endgültigen Quartalszahlen von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das gute Abschneiden im Geschäft mit Oberflächentechnik habe die Schwäche der Segmente Chemicals und Materials ausgeglichen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die beiden letztgenannten Sparten senkte Zechmann die Prognosen für die Preise und die Volumina. Die Nachfrageschwäche seitens der Auto- und Textilindustrie setze sich fort./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 23:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

