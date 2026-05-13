ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Market-Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
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