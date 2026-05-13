DAX24.351 +0,9%Est505.887 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 -1,5%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.099 +0,6%Euro1,1709 ±-0,0%Öl106,7 +1,0%Gold4.701 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Alibaba, Rheinmetall, Siemens, Xpeng und VW im Fokus
Top News
SDAX-Titel Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Wacker Neuson SE-Anleger freuen SDAX-Titel Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Wacker Neuson SE-Anleger freuen
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: Die AIXTRON SE-Dividende im Detail TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: Die AIXTRON SE-Dividende im Detail
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Market-Perform'

14.05.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
25,20 EUR -0,04 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
09:26Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
08:31Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:26Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
08:31Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen