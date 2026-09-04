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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 85 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Eventvermarkters sei von vielen Variablen beeinflusst worden, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild habe das Unternehmen aber strukturell überzeugt mit dem Wachstum aus eigener Kraft im Ticketing-Bereich. Alle Augen seien nun im November auf den Kapitalmarkttag gerichtet, wenn eine klar formulierte Strategie zur Kapitalverteilung wichtig wäre. In ihrem Modell geht die Expertin konservativer an die kommenden Jahre heran./rob/tih/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 13:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC

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DatumRatingAnalyst
16:31 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12:01 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG

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