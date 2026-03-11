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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 94 Euro - 'Outperform'

27.03.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
51,30 EUR -15,85 EUR -23,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

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DatumRatingAnalyst
12:21CTS Eventim OutperformBernstein Research
10:46CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
08:46CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
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12:21CTS Eventim OutperformBernstein Research
10:46CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
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26.03.2026CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
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10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

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