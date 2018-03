ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,25 auf 14,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Wechselkurse sei ungünstig für den Telekomanbieter, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem der schwache US-Dollar wirke sich negativ auf die operativen Barmittel in Euro aus. Auch habe er mittlerweile eine vorsichtigere Einschätzung zur Bewertung der Aktie./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

