ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Evonik auf 41 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Herstellung von Lipid-Nanopartikeln als Wirkstoff-Transportmittel für neuartige mRNA-Therapien wie etwa gegen das Coronavirus bedeute ein riesiges Potenzial für Chemieunternehmen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Potenzial hätten vor allem ein Impfstoff gegen die Corona-Variante Omikron oder gegen Grippe. Dei Zielsenkung reflektiere lediglich eine niedrigere Branchenbewertung./gl/mis

