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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform'

06.05.26 11:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 410 auf 402 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Sportwagenbauers seien mit Blick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) erfreulich ausgefallen und hätten die vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die negative Kursreaktion erklärt er mit Sorgen der Anleger, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr eine geringere Dynamik im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zeigen könnten. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Dollarkurs./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:10 / UTC

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