ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Intel auf 75 Dollar - 'Market-Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 110 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bevor man sich wieder auf die Zukunft konzentrieren könne, müsse man zunächst mit der Gegenwart leben, schrieb Stacy Rasgon am Freitag nach dem Quartalsbericht. Und der Ausblick auf das vierte Quartal sei erst einmal "schrecklich"./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:11 / UTC
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