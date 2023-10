ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Just Eat Takeaway - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) nach Quartalszahlen von 27 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die europäischen Online-Lieferdienste hätten die abgelaufenen 15 Monate gut genutzt, indem sie in Zeiten eines schwierigen Nachfrageumfelds die Profitabilität priorisierten, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings seien zunächst keine starken positiven Impulse absehbar. Das Kursziel passte er an die gesunkene Sektorbewertung an./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 04:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 17:25 / UTC

