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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Nike auf 68 Dollar - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike von 72 auf 68 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller unternehme einen entschlossenen Schritt, um seinen Vertrieb in China neu zu gestalten, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. So stellten die Amerikaner den von Partnern betriebenen Online-Verkauf vollständig ein, um die Qualität zu verbessern und mehr Ware zum Normalpreis aus dem regulären Sortiment verkaufen zu können. Dies beeinträchtige zwar das Wachstum, sollte aber die Profitabilität erhöhen./rob/la/jha/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC

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14:26 Nike Outperform Bernstein Research
22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
03.07.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)