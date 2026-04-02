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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Rational auf 1035 Euro - 'Outperform'

08.04.26 09:49 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel von RATIONAL von 1100 auf 1035 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal reduzierte Analyst Philippe Lorrain seine Schätzungen für den Großküchenausrüster. Die Aktie bleibt für ihn aber eine klare Anlageempfehlung, da sie in typischen Auf- und Abschwungphasen mit Defensivqualitäten glänze und über eine starke Wettbewerbsposition mit hohen Markteintrittsbarrieren verfüge. Zudem könnten Anleger mit Rational auf positive langfristige Trends in der Gastronomie setzen, schrieb Lorrain am Dienstag. Obendrein sei die Bilanz solide und die Finanzkennzahlen seien stark./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC

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