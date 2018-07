ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 15 Euro - 'Market-Perform'

Ryanair 13,88 EUR -0,82% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 15,40 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Gewinnwachstum werde sich bei der Fluggesellschaft frühestens ab dem Geschäftsjahr 2021 einstellen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht bei anderen Werten aus der Branche bessere Einstiegsgelegenheiten./ajx/gl

Datum der Analyse: 25.07.2018

