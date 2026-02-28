DAX24.796 -1,9%Est506.020 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.582 +1,3%Euro1,1726 -0,4%Öl78,70 +8,5%Gold5.398 +2,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'

02.03.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
71,00 EUR -1,45 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

