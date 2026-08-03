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ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Outperform'

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Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 45,70 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen des Diagnostikgeschäfts in China habe der Hersteller von Medizintechnik die Prognosen erneut gesenkt, schrieb Susannah Ludwig am Montag. Das Auftragsbuch zeuge aber von Stärke im Kerngeschäft./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC

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DatumRatingAnalyst
08:11 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
03.08.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)