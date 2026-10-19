ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate der Marinewerft dürften die Markterwartungen deutlich übertreffen und ein entscheidender Treiber für den Aktienkurs sein, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbedricht. Er rechnet zudem mit einer Anhebung des mittelfristigen Ergebnisziels (Ebit). Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit seinen reduzierten Liquiditätsannahmen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
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