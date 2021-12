ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Kion mit 'Market-Perform' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion (KION GROUP) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung aufgenommen. Beim Gabelstaplerhersteller gehe es immer noch darum, finanzielle Gesundheit und Wachstumsambitionen ausgewogen zu gestalten, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sollten Anleger erst einmal an der Seitenlinie bleiben./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 16:33 / UTC

