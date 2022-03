ANALYSE-FLASH: BofA hebt Bayer auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Bayer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 75 Euro angehoben. Analyst Sachin Jain sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun deutliches Kurspotenzial. Ein potenzieller Kurstreiber seien weitere Fortschritte bei klinischen Studien zu einem neuartigen Blut-Gerinnungshemmer, der zum Nachfolger für den Kassenschlager Xarelto werden könnte. Und auch beim Thema US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte es bald besser aussehen - je nachdem, wie es mit dem Fall weitergeht, den Bayer gern vom obersten US-Gericht verhandeln lassen würde./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 12:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 12:30 / EST