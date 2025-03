ANALYSE-FLASH: BofA hebt Eon auf 'Buy' - Infrastrukturpaket wohl Game-Changer

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Eon (EON SE) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,60 auf 15,50 Euro angehoben. Die Aktien der Essener hätten zwar erst einmal negativ auf die stark gestiegenen Anleiherenditen reagiert, grundsätzlich habe das beabsichtigte Infrastrukturpaket in Deutschland aber das Potenzial zum Game-Changer zu werden, schrieb Analyst Peter Bisztyga in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Es sorge für Chancen im Netzwerkbereich sowie für ein positives Klima mit Blick auf anstehende Regulierungsentscheidungen und mache Wachstum weniger abhängig von ambitionierten Klimazielen./ag/edh

