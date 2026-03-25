ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für HENSOLDT leicht gesenkt von 90 auf 88,50 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Dieser erziele 65 bis 70 Prozent seiner Umsätze im Bereich Luftverteidigung./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT

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