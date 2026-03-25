DAX22.587 -1,6%Est505.563 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -0,1%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.165 -2,5%Euro1,1559 ±-0,0%Öl106,2 +2,9%Gold4.418 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Navan: KI-Plattform für Geschäftsreisen gewinnt rapide Marktanteile Navan: KI-Plattform für Geschäftsreisen gewinnt rapide Marktanteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner

26.03.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
71,65 EUR -1,90 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für HENSOLDT leicht gesenkt von 90 auf 88,50 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Dieser erziele 65 bis 70 Prozent seiner Umsätze im Bereich Luftverteidigung./ag/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
26.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
26.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen