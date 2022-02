ANALYSE-FLASH: BofA hebt nach Zahlen Kursziel für Deutsche Börse an - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Jahreszahlen von 194 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien einen Tick besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Philip Middleton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für die Jahre 2022 bis 2024./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 12:30 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------