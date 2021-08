ANALYSE-FLASH: BofA hebt Prudential auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1875 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Prudential von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1750 auf 1875 Pence angehoben. Mit der Abspaltung des US-Geschäfts fokussiere sich der Versicherer auf die Schwellenländer, was der Aktienkurs honorieren dürfte, schrieb Analyst Blair Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------