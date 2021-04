ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 58 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) von 53 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Mietendeckel-Aus durch das Bundesverfassungsgericht ruderten die Experten in einer am Montag vorliegenden Studie zurück. Sie kalkulieren nun wieder mit ihren ursprünglichen Wachstumsschätzungen vor der Einführung des nun nichtigen Berliner Mietendeckel-Gesetzes./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

