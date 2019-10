ANALYSE-FLASH: BofA nimmt Air France-KLM mit 'Buy' wieder auf - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Air France-KLM mit "Buy" und einem Kursziel von 12 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft dürfte Marktanteile gewinnen und die Margen steigern, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der starken Bilanz könnte die Airline erwägen, Dividenden zu zahlen./ajx/jha/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 11:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben