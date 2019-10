ANALYSE-FLASH: BofA nimmt Lufthansa mit 'Underperform' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Lufthansa mit "Underperform" und einem Kursziel von 12,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der intensive Wettbewerb im Heimatmarkt und in Österreich setze die Preise unter Druck, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Pensionsverpflichtungen der deutschen Airline seien hoch./ajx/jha/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 11:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

