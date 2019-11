ANALYSE-FLASH: BofA nimmt Puma SE mit 'Underperform' wieder auf - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Bewertung der Papiere von PUMA SE mit "Underperform" und einem Kursziel von 55 Euro wieder aufgenommen. Umsatzwachstum und Margensteigerungen dürften durch Marketingausgaben gebremst werden, schrieb Analyst David Holmes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies berge Risiken für die bereits ambitionierte Bewertung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 11:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

